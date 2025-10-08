Sfide nel progetto del gasdotto Power of Siberia 2 in Russia

Recenti rapporti indicano che la Russia sta intraprendendo un percorso impegnativo per elevare le sue esportazioni di gas verso la Cina attraverso l’ambizioso gasdotto Power of Siberia 2. Questa iniziativa strategica si presenta in risposta alla significativa perdita dei mercati occidentali, a seguito delle tensioni geopolitiche scatenate dall’invasione dell’Ucraina.

Power of Siberia 2: una visione a lungo termine

Il progetto Power of Siberia 2 non è solo un’altra impresa infrastrutturale; rappresenta un pivot cruciale per la strategia energetica della Russia. Mentre il paese cerca di reorientare le proprie esportazioni di gas verso il mercato asiatico, punta a sfruttare la crescente domanda di risorse energetiche da parte della Cina. Tuttavia, il progetto ha affrontato numerosi ritardi e sfide che delineano un quadro complesso per il suo futuro.

Accordi recenti e negoziati in corso

Durante la recente visita del presidente Vladimir Putin in Cina, la compagnia energetica statale russa Gazprom ha annunciato la firma di un accordo legalmente vincolante riguardante il gasdotto. Nonostante questo sviluppo positivo, i negoziati tra Russia e Cina riguardanti il prezzo del gas, i termini d’investimento e la tempistica per l’avvio delle consegne rimangono irrisolti. Questi aspetti cruciali sono essenziali per il lancio e il funzionamento di successo del gasdotto.

Fonti del settore suggeriscono che, anche se un accordo venisse raggiunto il prossimo anno, la fase di costruzione è prevista per richiedere almeno cinque anni. Successivamente, potrebbero servire ulteriori cinque anni per raggiungere la piena capacità operativa del gasdotto. Pertanto, la tempistica per un significativo flusso di gas verso la Cina potrebbe estendersi fino agli anni ’30.

Capacità previste e sfide

Una volta operativo, il Power of Siberia 2 dovrebbe facilitare l’esportazione di fino a 50 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’anno verso la Cina. Tuttavia, gli analisti avvertono che Gazprom non prevede che il gasdotto raggiunga nemmeno la metà della sua capacità fino al 2034 o 2035, assumendo che le consegne di gas inizino nel 2031.

Dinamiche attuali delle esportazioni

Attualmente, Gazprom fornisce alla Cina circa 38 bcm di gas ogni anno attraverso il gasdotto Power of Siberia 1, operativo dal 2019. Inoltre, sono previsti l’avvio delle consegne tramite un percorso separato nel Far East entro il 2027, il quale contribuirebbe con ulteriori 12 bcm alle importazioni annuali della Cina.

È interessante notare che la struttura dei prezzi per le esportazioni di gas verso la Cina differisce significativamente da quella destinata ad altri clienti internazionali. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico di Mosca, il prezzo per le esportazioni di gas verso la Cina è di circa $248 per 1.000 metri cubi quest’anno, che è circa 38% inferiore rispetto ai $402 richiesti ai clienti di Gazprom al di fuori della Comunità degli Stati Indipendenti. Le proiezioni per l’anno prossimo suggeriscono una ulteriore diminuzione del prezzo a circa $240.

Il panorama in evoluzione delle esportazioni di gas russo

È importante notare che le vendite alla Cina attualmente rappresentano solo circa 20% degli precedenti livelli di esportazione di Gazprom verso l’Europa, che hanno subito un calo significativo dall’inizio del conflitto in Ucraina. Infatti, nella prima metà del 2025, Gazprom ha esportato solo 8.8 bcm di gas verso l’Europa, con un totale annuale previsto che supererà di poco 16 bcm, in linea con la capacità massima del segmento europeo del gasdotto TurkStream. Questo scenario segnerebbe il volume più basso di forniture di gas russo verso l’Europa dai primi anni ’70.

Prima della crisi geopolitica, le esportazioni di gas di Gazprom verso l’Europa raggiunsero un picco di circa 200 bcm all’anno. La drastica riduzione del volume sottolinea l’urgenza per la Russia di implementare con successo progetti come Power of Siberia 2 per garantire la sua posizione nel mercato energetico globale.