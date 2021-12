“Sfigurata da un ritocco estetico”: l’indiscrezione su Charlene di Monaco

Secondo indiscrezioni Charlene di Monaco avrebbe deciso di ritirarsi a vita privata a causa di un ritocco estetico finito male.

I lunghi medi di assenza dalle scene avuti da Charlene di Monaco hanno sollevato dubbi e indiscrezioni sulle sue condizioni e c’è chi ha ipotizzato che la principessa sia stata sfigurata da un ritocco estetico.

Charlene di Monaco sfigurata da un ritocco estetico

Charlene di Monaco è stata per mesi lontana dal principato e da suo marito, il Principe Alberto, e dai suoi figli. Mentre in un primo momento si era ipotizzato che la principessa avesse dovuto sottoporsi a un delicato intervento per un misterioso problema di salute, nelle ultime ore hanno iniziato a circolare ipotesi su un presunto ritocco estetico che l’avrebbe sfigurata (e quindi le avrebbe fatto prendere la decisione di non apparire più in pubblico).

Sulla questione ovviamente non esistono conferme e finora il principato di Monaco ha fatto sapere solo che le condizioni di salute della principessa sarebbero buone.

Charlene di Monaco: la vita privata

La principessa ha trascorso alcuni mesi in Sudafrica e solo di recente ha fatto ritorno a Monaco senza apparire però in pubblico. Secondo i rumor in circolazione la moglie del principe Alberto avrebbe chiesto a Carolina e Stephanie di Monaco di occuparsi della crescita e dell’educazione dei suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco: il marito

La lontananza della principessa dalla sua famiglia ha fatto sì che per mesi si vociferasse anche di una sua presunta crisi col marito, il Principe Alberto, ma la notizia non ha mai trovato conferme. In passato lo stesso principe ha messo a tacere voci riguardanti una presunta crisi dovuta al rapporto con la sua ex, Nicole Coste. “Mi stavo concentrando sulla cura dei bambini e pensavo che tutte queste chiacchiere sarebbero svanite da sole.

Sai, sprechi il tuo tempo se provi a rispondere a tutto ciò che viene fuori su di te”, ha dichiarato il Principe Alberto a proposito dei rumor su di lui e sua moglie, e ancora: “Certo che tutto questo colpisce lei, e ovviamente colpisce me (…) siamo un bersaglio facile, siamo stati colpiti facilmente”.

In tanti tra i fan di Charlene si chiedono quando la principessa tornerà ad apparire in pubblico e quale sia la verità sulle sue condizioni di salute, visti i lunghi mesi da lei trascorsi nel massimo riserbo.