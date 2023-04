Sfigurato per una challenge su TikTok: 16enne ha ustioni sul 75% del corpo

Una challenge di TikTok finita male ha rischiato di uccidere il 16enne americano Mason Dark. Il ragazzo ha usato una bomboletta di vernice spray e un accendino e si è procurato delle escoriazioni e delle ustioni sul 75% del corpo.

TikTok, 16enne sfigurato per una challenge: ha ustioni sul 75% del corpo

L’idea folle dietro alla challenge è quella di creare una fiamma ossidrica fai da te utilizzando un accendino e una bomboletta di vernice. Il giovane Mason Dark, originario di Wake Forest, nella Carolina del Nord, ha tentato questa challenge, ma la bomboletta gli è esplosa tra le mani. I genitori raccontano di aver sentito un botto fortissimo e di aver visto Mason uscire di corsa per gettarsi nello stagno fuori da casa. “Si è buttato in uno stagno per spegnere le fiamme. Ma il rischio di infezione dall’acqua è alto.”

La corsa in ospedale e il ricovero del ragazzo

Il giovane è stato accompagnato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto dell’UNC. I medici hanno fatto sapere che Mason si è già sottoposto al primo intervento chirurgico, ma per arrivare alla sua guarigione potrebbe passare molto tempo. Secondo quanto affermano i sanitari per Mason si prospettano circa 6 mesi di ricovero in clinica e le sue condizioni potrebbero peggiorare nel tempo a causa delle infezioni.