Sfollati in fuga dalla R.D. Congo arrivano al confine col Ruanda

Gisenyi (Ruanda), 28 gen. (askanews) – Sfollati congolesi in fuga dai combattimenti nell’est della Repubblica Democratica del Congo arrivano in un campo di fortuna al confine con il Ruanda. Negli ultimi giorni si sono intensificati i combattimenti tra l’esercito congolese e le forze delle milizie “M23”, sostenute dall’esercito ruandese, causando un massiccio sfollamento di civili.

L’M23 e i soldati ruandesi sono entrati domenica 26 gennaio nella grande città di frontiera di Goma, (che conta oltre un milione di abitanti e quasi altrettanti sfollati), al termine di un’avanzata lampo di diverse settimane avviata dopo il fallimento, a metà dicembre, di una mediazione R.D.C.-Ruanda sotto l’egida dell’Angola. Finora 17 membri della forza regionale di mantenimento della pace dell’Africa australe (Samirdc) e dell’Onu (Monusco) sono stati uccisi nei combattimenti. Fra i civili, si contano alcune decine di morti a seconda delle fonti – frammentarie – sul posto, e centinaia di feriti. E’ forte il timore di una carneficina e diversi allarmi sono stati lanciati dalle organizzazioni umanitarie e dall’Onu. “Solo questo mese, mezzo milione di persone in più sono state sfollate”, ha dichiarato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, in un post su X (ex Twitter).