Sfonda il guardrail e cade dal cavalcavia: morto 51enne

Il terribile incidente si è verificato sulla strada statale 131 di Cagliari e ha visto protagonista un automobilista di 51 anni. L’uomo ha perso il controllo della sua macchina ed è finito contro il guardrail ad alta velocità. La vettura è caduta nel vuoto, non lasciando scampo alsuo conducente.

Tragedia sulla Statale: sfonda il guardrail e cade dal cavalcavia

Un pauroso salto nel vuoto ha tolto la vita ad un cagliaritano di 51 anni. L’uomo stava percorrendo a bordo della sua Opel il tratto di strada tra Sestu e San Sperate, nella città metropolitana di Cagliari quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. La macchina ha sbandato ad una rotonda ed è finita contro il guardrail che ha ceduto: l’uomo è finito per cadere dal cavalcavia ancora intrappolato nella sua auto.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti di Polizia, ma anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri si sono occupati di estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere della sua automobile, ma quando ci sono riusciti per lui era ormai troppo tardi. I medici non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso del cagliaritano, avvenuto questa notte attorno alle ore 3:15.