Sfrattato da casa e costretto a dormire in macchina: morto a causa del freddo

Un uomo di 64 anni è morto di freddo all’interno dell’auto in cui era costretto a dormire.

Lo sventurato era infatti stato sfrattato da casa. A notare in senzatetto, avvolto in una trapunta, all’interno di una Opel Corsa, è stato un passante nel parcheggio di un ipermercato. L’episodio è accaduto nella mattina dello scorso 18 gennaio a Mortara (Pavia). Da quello che si sa, il 64enne risiedeva a Borgolavezzaro, in provincia di Novara, ma dopo la morte della sua compagna era stato sfrattato ed era costretto a passare la notte in auto o presso casa di conoscenti che si offrivano di ospitarlo.

Morto dopo essere stato sfrattato da casa: l’intervento di un passante

É stato un passante a notare il 64enne avvolto in una trapunta all’interno dell’auto, parcheggiata nei pressi dell’Iper Bennet. Come informa Today, il passante avrebbe cercato di svegliarlo, ma poiché l’uomo non rispondeva ha chiamato il 112. Giunti sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare che il 64enne fosse morto. Il decesso era avvenuto alcune ore prima.

Probabilmente a uccidere l’uomo sono stati il gelo mattutino e la temperatura sotto zero.

Non ci sarà nessuna autopsia

Dal portale L’inserto.it è possibile leggere come la Procura della Repubblica ha deciso di non disporre alcuna autopsia sul corpo del senzatetto, in quanto morto a causa del freddo. La salma è stata consegnata al comune; ad occuparsi delle esequie sarà proprio l’amministrazione comunale.