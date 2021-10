Sgarbi: Calenda da solo bel risultato, valutare collaborazione

Roma, 4 ott. (askanews) – “Sono inquietanti le false liste che hanno preparato questi candidati come la Raggi o Gualtieri; se voi guardate la lista ‘Donne per Roma’, ‘Soldati per Roma’, ‘Sportivi per Roma’, ‘Demos’, tu proponi agli elettori una lista di sostegno con un simbolo mai visto, senza avere alcun leader: chi è il leader di ‘Roma Futura’?. Invece Calenda, da solo, con il suo nome, non so quanto avendo l’appoggio di Renzi, ha fatto un buon risultato, oltre il 15% ed è un dato interessante”.

Così Vittorio Sgarbi arrivando al comitato elettorale di Enrico Michetti a Roma che ha sostenuto con la sua lista Rinascimento.

“Un candidato fuori dai simboli di partito viene votato per la sua persona e il risultato che ha fatto non è solo di voti di sinistra, che se lo avessero avuto con loro avrebbero potuto ottenere un gran risultato, ma lo hanno votato anche alcuni di destra che hanno ritenuto pallida la figura di Michetti” ha proseguito”.

In vista del ballottaggio, ha detto ancora Sgarbi, “noi dobbiamo essere attenti a non disperdere il suo elettorato e a valutare le sue potenzialità e una possibile collaborazione. Chi lo ha votato non ha colore politico ma ha votato onestamente una persona”.