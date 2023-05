Sgarbi: con musei a Venezia a 30 euro mandi le persone per strada

Roma, 5 mag. (askanews) – “Adesso hanno fatto qualcosa che è altrettanto intimidatorio e cioé se metti un biglietto al Correr, ai musei comunali, non quelli statali, solo quelli comunali a 30 euro. Piace molto a Sangiuliano aumentare i biglietti, ma 4 persone spendono 120 euro”: così Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, a L’aria che tira su La7.

“Occorre creare una seconda Venezia, una specie di Luna Park, e una seconda Pompei. E le persone in una politica del turismo devono venire a Cavalgese (della Riviera, ndr), io sono sul lago di Garda in questo piccolo posto. Bisogna moltiplicare il turismo dei luoghi remoti e far venire le persone dove non vanno, ma se non lo sanno… Andare a Venezia è facile, ma basta un film, un

film di Venezia è meglio di Venezia perché Venezia non la vedi, è affollata di gente inutile che guarda per strada quello che non capisce”, ha affermato ancora.