Conte attacca Draghi. Vittorio Sgarbi non ci sta e lo bacchetta. Il deputato e critico d'arte ne ha anche per il Movimento 5 Stelle.

Vittori Sgarbi è una furia e critica il leader pentastellato Giuseppe Conte dopo che questo ha attaccato Mario Draghi. Non solo l’ex presidente del Consiglio dei Ministri, ma tutto il M5S è stato preso di mira dal deputato e critico d’arte.

Sgarbi: “Conte attacca Draghi perché premier tecnico, ma lui cos’era?”

Giuseppe Conte aveva detto a Mario Draghi di non interferire in merito a certe vicende riguardati i partiti in quanto sarebbe un presidente tecnico. A tal proposito, Sgarbi, si è lanciato verbalmente contro l’ex premier, che ha spesso criticato per la gestione della pandemia, dichiarando: “Lui (Giuseppe Conte) cos’era? Da dove viene? È stato candidato dai Cinque Stelle? È stato eletto da qualcuno? No, era semplicemente un premier tecnico“.

Vittorio Sgarbi contro il Movimento 5 Stelle (M5S)

Vittorio Sgarbi è intervenuto come ospite di Controcorrente su Rete 4. Oltre al leader pentastellato, il deputato e critico d’arte, è andato contro tutto il M5S affermando: “I deputati (del M5S) che sono in parlamento sono solo deputati figurativi, corrispondono a un partito che c’era e che aveva il 33% per cento mentre ora avrà il 3%“. Il suo attacco si è poi concluso con queste parole: “Che se ne vadano o restino non cambia nulla, dal punto di vista sostanziale non esistono e sono la metà della metà di quelli che erano“.