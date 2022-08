Sgarbi svela il cachet che gli hanno offerto per L'Isola dei Famosi: la cifra è a dir poco stellare.

Vittorio Sgarbi ha rivelato il cachet che gli avevano offerto per partecipare all’Isola dei Famosi. Il critico d’arte, nonostante la cifra, ha rifiutato, rilanciando di molto il compenso.

Sgarbi: il cachet per L’Isola dei Famosi

Da anni, ormai, Vittorio Sgarbi viene corteggiato dai principali reality nostrani, ovvero il GF Vip e L’Isola dei Famosi.

Intervistato dal settimanale Novella 2000, il critico d’arte ha svelato il cachet che gli hanno offerto per diventare naufrago. A fornirgli l’assist per parlare del compenso è stato il rifiuto della figlia Evelina al GF Vip 7. Sgarbi ha dichiarato:

“Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. (…) Io godo già di grande fama, perciò posso concedermi il lusso di dire no a format come l’Isola dei Famosi. Reality che si aspetta di vedermi annuire dinanzi a un cachet di 400mila euro, anzi 800mila, visto che per convincermi la cifra fu raddoppiata”.

Nonostante il cachet, Sgarbi ha rifiutato L’Isola dei Famosi

Sgarbi ha rifiutato 800mila euro, ma avrebbe accettato di partire per L’Isola dei Famosi per un cachet molto più alto. Ha dichiarato:

“Avrei accettato solo per due milioni, minimo uno e mezzo. Ho impegni da sindaco, assessore e deputato, il mio tempo costa e non intendo svenderlo”.

Vittorio viene corteggiato dal reality honduregno dai tempi in cui lo show andava in onda in casa Rai. La trattativa, però, si riferisce all’edizione che è stata vinta da Luxuria. Il critico d’arte ha raccontato:

“Mi chiesero di andare. Era l’anno che poi vinse Vladmir Luxuria se non sbaglio. Mi avevano proposto 400mila euro, io ne chiesi due milioni. Ero pronto a chiudere per un milione e 600mila perché in quel periodo avevo bisogno di soldi guadagnati in modo facile. Me ne offrirono 800mila e rifiutai. C’è gente che evidentemente si accontenta anche di 300mila euro, ma meglio andare lì che cercare di guadagnare in qualche altro modo”.

Cosa pensa Sgarbi dell’Isola dei Famosi?

Cachet a parte, cosa pensa Sgarbi dell’Isola dei Famosi? Vittorio, strano ma vero, non disdegna così tanto il reality. Ha dichiarato: