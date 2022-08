Sgarbi contro la figlia per il rifiuto al GF Vip: le avevano offerto 100mila euro.

Vittorio Sgarbi è tornato a parlare del rifiuto della figlia Evelina al GF Vip 7. Non solo, il critico d’arte ha svelato il cachet che Alfonso Signorini aveva offerto alla pargola, raccontando un retroscena singolare.

Intervistato dal Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi ha svelato qualche altro dettaglio interessante sul rifiuto della figlia Evelina al GF Vip 7. La ragazza, nata nel corso di una relazione fugace del critico d’arte con una certa Barbara, studia moda presso l’Istituto Marangoni di Milano e ha solo 22 anni. Ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini perché temeva che il reality potesse danneggiare la sua immagine. “Comunque mi chiamano soltanto perché sei mio padre”, ha dichiarato Evelina al padre.

Vittorio ha tuonato:

Sgarbi ha raccontato che Signorini & Co avevano offerto alla figlia 100mila euro. Una cifra importante per una ragazza di 22 anni, ma lei ha comunque rifiutato l’ingaggio.

Vittorio ha dichiarato:

“Tutti le dicono che è stata brava, eroica, un genio, una virtuosa, per aver resistito alla tentazione. E invece no, si è comportata da str***a, ecco cosa, furba per sé e dannosa per gli altri. Su questa storia abbiamo litigato e non ci siamo parlati per mesi. (…) A lei avevano offerto 100 mila euro, che ci sputi sopra? (…) Quando guadagni dei soldi, è sempre moralmente giusto. Per una come lei che frequenta l’ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti. E non veniva a mettere in croce me per farsi comprare una borsa di Dior da 2800 euro Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, non pretenderla da me”.