Roma, 18 ott. (askanews) – Esce venerdì 18 ottobre, su tutte le piattaforme digitali, “Sguardo a Oriente”, il nuovo album della cantautrice MamaBaba. A fare “gli onori di casa” il singolo e il video di Fai in fretta che apre di fatto ad un nuovo ed inesplorato mondo musicale. Testi Barbara Linzarini, in arte MamaBaba, musiche cinesi, direzione artistica Piermatteo Carattoni (Lotus Music Production) per Corallo Records.

MamaBaba, volge lo Sguardo a Oriente e conduce ad esplorare il suo mondo interiore con il pop cinese, su cui ha scritto brani inediti che sono racconti e pagine di vita. Il suo è un incontro casuale che, da subito, cattura la sua attenzione e instilla in lei una curiosità che coltiva nel tempo, raccogliendo moltissimi brani, senza chiedersi il perché di questa “attrazione fatale” per musiche che le arrivano dritte al cuore, nonostante le parole siano del tutto incomprensibili.

MamaBaba si affida ancora una volta alla musica e quelle note, apparentemente così lontane, scardinano ogni resistenza aprendo il “caveau” dove tiene nascoste le emozioni più intime, liberando in lei l’esigenza di scrivere su quelle note: “Mi sono appassionata a questo pop cinese, di cui non capivo le parole, lasciandomi affascinare dalla melodia. Ho fatto una raccolta di moltissimi brani, ascoltandoli ripetutamente. Tra questi ho scelto quelli che mi hanno stregata e che non riuscivo a togliermi dalla testa. Hanno davvero spazzato via ogni mia resistenza, costringendomi ad andare in fondo al mio cuore e scrivere cose che erano dentro di me, ma non avevano ancora trovato la loro “casa” musicale”.