Shakira accusata di aver frodato il fisco spagnolo

Barcellona, 27 set. (askanews) – Accusata di frode ai danni del fisco spagnolo. Una giudice di Barcellona ha rinviato a giudizio la cantante colombiana Shakira, chiedendo per lei una pena complessiva di otto anni e due mesi, oltre a una multa di circa 23,8 milioni di euro.

La pop star è accusata di aver evaso il fisco per 14,5 milioni tra il 2012 e il 2014, i primi anni in cui era andata a vivere a Barcellona con il suo ex compagno, il calciatore del Barca Gerard Piqué da cui recentemente si è separata.

Shakira respinge le accuse dicendo che in quel periodo risiedeva in Spagna meno di 183 giorni all’anno e di aver pagato tutto tutto ciò che doveva.