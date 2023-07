Shakira attaccata da un topo sul set del nuovo video musicale

Disavventura per Shakira sul set del video musicale di Copa Vacía. Oltre alla rottura dell’acquario dove ha registrato alcune scene, la cantante è stata attaccata da un grande topo.

Durante la registrazione del video musicale di Copa Vacía, Shakira ha vissuto una serie di disavventure. Prima si è rotto l’acquario dove ha registrato alcune scene ed è stata tirata fuori con una gru, poi è stata attaccata da un grande topo. A raccontare gli avvenimenti è stata la stessa artista, con un’intervista e un video che mostra l’aggressione del ratto.

Shakira ha pubblicato un video in cui si vede il grande topo che si dirige verso di lei. La cantante colombiana ha esclamato: “Cose che succedono alle sirene”. In merito all’altro incidente, ha raccontato:

“Il nuovo video non è stato facile da girare. L’acquario si è rotto, il set ha iniziato ad allagarsi e hanno dovuto portarmi fuori da lì. Non potevo uscire perché avevo una coda da sirena e non potevo uscire con le mie gambe. Il team alla fine ha dovuto portarmi fuori con una gru . Per fortuna è andato tutto bene e sono qui a raccontarlo”.

In merito al successo di Music Session 53, Shakira ha dichiarato:

“Il singolo Music Session 53? Non mi aspettavo tutto quel successo immediato. Sono molto felice di com’è andata. Il mio team mi ripeteva ‘non pubblicare questa canzone, devi modificare il testo, cambia almeno un po’ delle parole che hai usato’. Ma perché mai? Non sono un funzionario pubblico o un membro delle Nazioni Unite! Io sono un’artista e devo esprimermi, dire quello che sento, come lo sento e non ho altra maniera di farlo se non con la musica. La mia libertà di esprimermi non è negoziabile”.