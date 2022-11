Shakira cerca una babysitter: lo stipendio è folle, ma c'è una condizione

Shakira cerca una babysitter per i figli Sasha e Milan: lo stipendio è folle, ma c'è una condizione.

Dopo la separazione da Gerard Piqué, Shakira ha deciso di lasciare Barcellona per trasferirsi a Miami.

La cantante, ovviamente, porterà con sé i due figli. E’ per questo che è alla ricerca di una babysitter: lo stipendio è folle, ma c’è una condizione da rispettare.

Shakira cerca una babysitter: lo stipendio è folle

Shakira e Gerard Piqué, dopo 12 anni insieme e due figli, si sono lasciati. La cantante ha deciso di lasciare Barcellona per trasferirsi a vivere a Miami, dove darà inizio ad un nuovo capitolo della sua vita.

Ovviamente, porterà con sé i due figli Milan e Sasha, di 9 e 7 anni. Prima del trasferimento, però, Shakira ha bisogno di trovare una babysitter qualificata. Lo stipendio che le offre è altissimo, ma c’è una condizione che deve rispettare.

Che condizione deve rispettare la babysitter di Shakira?

Stando a quanto sostiene il programma televisivo Ya es mediodía, Shakira è pronta ad offrire alla sua nuova babysitter uno stipendio da urlo, ben 3mila euro al mese.

Una cifra folle, dettata anche da una clausola importante che la tata deve rispettare. Colei che sarà scelta per badare a Milan e Sasha non dovrà rivelare nulla di quello che accade in casa sua.

La babysitter di Shakira: stipendio più vitto e alloggio

La nuova babysitter dei figli di Shakira, oltre a percepire uno stipendio di 3mila euro al mese, potrà vivere nella villa di Miami con loro.

Usufruirà, quindi, di vitto e alloggio. Il patto, ovviamente, è mantenere il segreto assoluto su ciò che accade dentro le mura domestiche.