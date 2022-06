Shakira cura il padre dopo l’incidente: la foto fa il giro del web

Shakira cura il padre dopo l'incidente: l'uomo ha riportato un trauma cranico con danni permanenti.

Dopo la separazione da Gerdard Piqué, Shakira ha dovuto affrontare un altro momento difficile: suo padre William Mebarak ha avuto un incidente. L’uomo, dopo le dimissioni dall’ospedale, trascorrerà il periodo di convalescenza a casa della figlia che si prende cura di lui in modo amorevole.

Le foto, non a caso, fanno il giro del web.

Shakira cura il padre: le foto sono virali

Shakira sta vivendo un momento personale davvero delicato. Dopo la separazione da Gerdard Piqué, ha dovuto affrotante l’incidente del padre William Mebarak. L’uomo, in seguito ad una caduta, ha riportato un trauma cranico con danni permanenti. Lo scorso 7 giugno è stato dimesso dall’ospedale di Barcellona ed è stato trasportato in ambulanza a casa di Shakira.

E’ qui che trascorrerà il periodo di convalescenza.

Il padre ha un trauma cranico con danni permanenti

William Mebarak vivrà nella casa di Shakira per qualche tempo, insieme a sua moglie. La cantante sta curando il genitore in tutto e per tutto, occupandosi anche della riabilitazione cognitiva. E’ lei stessa, via social, a mostrare ai fan alcuni esercizi che fa con padre. Le immagini, davvero dolcissime, hanno fatto il giro del web in un lampo.

“Grazie a tutti per l’affetto che mi state dimostrando“, ha scritto l’artista su Twitter.

Periodo difficile per Shakira

Prima dell’incidente del padre, Shakira si è vista costretta a comunicare la separazione da Gerdard Piqué. “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando, per il benessere dei nostri figli, chiediamo il rispetto della privacy“, ha scritto la coppia in una nota congiunta. Alla base dell’addio, stando al chiacchiericcio, ci sarebbero numerosi tradimenti da parte del calciatore.