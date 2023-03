Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Shakira e la mamma di Gerard Piqué sono arrivate allo “scontro fisico“. Tra le due i rapporti sono tesi da tempo, ma fino ad oggi nessuno aveva mai sostenuto che fossero arrivate alle mani.

Shakira e la mamma di Piqué sono arrivate allo “scontro fisico”

A parlare di “scontro fisico” tra Shakira e la mamma dell’ex Gerard Piquè è Latin Post. Tra la cantante e la suocera i rapporti sono sempre stati un po’ turbolenti, ma nessuno aveva mai parlato di una lite ‘corpo a corpo’. Agli occhi dei media, l’apice era stato raggiunto quando la pop star ha piazzato sul suo balcone un manichino di una strega rivolto verso la casa della mamma di Piquè.

Cosa è successo tra Shakira e la mamma di Piquè?

Lo “scontro fisico” tra Shakira e la mamma di Gerard Piquè, è bene sottolinearlo, non è stato confermato dalle dirette interessate. Stando alle indiscrezioni, la mamma del calciatore avrebbe coperto i tradimenti del figlio nei confronti della cantante. Quanto la pop star ha scoperto il fattaccio non se la sarebbe presa solo con lui, ma anche con la suocera. E’ in questo momento che le due sarebbero arrivate alle mani. Su Latin Post si legge: “Il testimone ha detto, che mentre le due litigavano seriamente, Bernabeu ha dato un pugno in faccia a Shakira davanti a Gerard e ai suoi figli. Tuttavia, questo incidente non è stato confermato dagli interessati“.

Rapporti tesi tra Shakira e la mamma di Piquè

Ciliegina sulla torta? Sembra che la mamma di Piquè avrebbe aiutato il figlio a tenere nascosta la relazione con Clara Chia Marti. Pare che la donna abbia addirittura permesso al pargolo di utilizzare la sua casa di Cabrils, in Spagna.