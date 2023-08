Shakira e Lewis Hamilton insieme in Spagna: "Lui va a trovarla di notte"

Shakira e Lewis Hamilton pizzicati insieme in Spagna: il pilota sfugge ai paparazzi e la raggiunge di notte.

Flirt in corso tra Shakira e Lewis Hamilton? Secondo i beninformati, la cantante e il pilota sono entrambi su un’isola della Spagna e si starebbero incontrando in gran segreto di notte.

Dopo il turbolento addio a Gerard Piqué, Shakira avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Lewis Hamilton. Stando a quanto sostengono i beninformati, la cantante colombiana e il pilota si starebbero frequentando facendo il possibile per sfuggire ai flash dei paparazzi. Attualmente si trovano insieme in Spagna e, per evitare occhi indiscreti, si incontrerebbero di notte.

Dopo essere stati immortalati insieme a metà luglio durante un party dopo il GP di Silverstone della Formula 1, Shakira e Lewis Hamilton si sarebbero dati appuntamento in Spagna, su un’isola situata nel Mar Mediterraneo che insieme a Maiorca, Minorca, Formentera e altri isolotti più piccoli, costituisce l’arcipelago e la comunità autonoma delle Baleari. A lanciare l’indiscrezione è stato infobae.com:

“Hamilton ha raggiunto tre volte la villa, nella notte, per incontrarla. È stato visto entrare nella sua abitazione”.

Secondo il tabloid argentino, Shakira e Hamilton avrebbero deciso di avere una relazione segretissima. Si legge:

“Uno degli autisti di Hamilton lo sente parlare regolarmente con Shakira durante i suoi viaggi”.

Per il momento, è bene sottolinearlo, né la cantante né tantomeno il pilota hanno confermato o smentito il gossip.