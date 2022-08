Shakira e Nadal hanno avuto una “relazione clandestina”: l’indiscrezione

Shakira e Rafael Nadal hanno avuto una "relazione clandestina" durante le riprese del videoclip di Gipsy: il racconto sconvolge i fan.

Shakira e il tennista Rafael Nadal hanno avuto una “relazione clandestina“. Questo è quanto emerso nel corso della trasmissione América Noticias Noon, dove il paparazzo spagnolo Jordi Martin ha raccontato nei dettagli la frequentazione.

Shakira e Nadal hanno avuto una “relazione clandestina”

Nel corso del programma América Noticias Noon, il paparazzo spagnolo Jordi Martin ha parlato della “relazione clandestina” che, qualche anno fa, hanno avuto Shakira e Rafael Nadal. Stando a quanto sostiene il fotografo, la cantante e il tennista si sono conosciuti nel 2009, sul set del video Gipsy. In questa occasione, la pop star ha fortemente voluto lo sportivo come protagonista del filmato. A quanto pare, tra loro sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

Tra Shakira e Nadal un vero colpo di fulmine

Mentre Shakira non aveva ancora conosciuto Gerard Piqué, Nadal era già legato all’attuale moglie Mery Perellò, conosciuta a scuola nel 2005 e sposata nel 2019. Nonostante ciò, Rafael avrebbe ceduto al corteggiamento della cantante, dando vita ad una vera e propria “relazione clandestina“. Girando il video di Gipsy, Shakira e il tennista si sarebbero avvicinati sempre di più, fino a quando è esplosa la passione.

Shakira e Nadal: silenzio sulla “relazione clandestina”

Per ora, né Shakira e né tantomeno Nadal hanno commentato il gossip sulla “relazione clandestina” tra loro. Se la cosa dovesse corrispondere a verità, per la pop star non ci sarebbe nulla di male. Era single all’epoca dei fatti e lo è anche oggi. Per il tennista la situazione sarebbe molto diversa, visto che era ed è ancora insieme a sua moglie.