Shakira e Piqué in crisi? Il presunto tradimento

Shakira e Piqué sono in crisi? A lanciare lo scoop è stato El Periodico, che ha parlato anche di un presunto tradimento di lui.

In queste ultime ore è emersa un’indiscrezione sulla vita privata di Shakira e Gerard Piqué.

Secondo quanto ha riportato El Periodico, ci sarebbe aria di crisi tra la cantante e il difensore del Barcellona. La notizia ha lasciato di stucco tutti i fan. I due stanno insieme dal 2011 e hanno due figli. Secondo quanto riportato, la coppia starebbe vivendo un momento delicato. Il giornale ha spiegato che Piqué avrebbe lasciato la casa dove viveva con Shakira, per trasferirsi in un appartamento della zona di Muntaner.

Una notizia che non è stata confermata e che per il momento è solo una semplice indiscrezione, ma che ha colpito molto, soprattutto tenendo conto del presunto motivo di questa ipotetica rottura.

Il presunto tradimento

Alla base di questa presunta crisi ci sarebbe un fatto davvero molto delicato, ovvero un presunto tradimento da parte di Piqué, che Shakira avrebbe recentemente scoperto. Secondo le voci sembrerebbe che il calciatore, insieme ad alcuni amici, frequenti dei night club, dove sarebbe stato beccato in compagnia di altre ragazze.

Quando Shakira ha scoperto tutto, pare abbia deciso di allontanarlo dalla sua vita. Un ulteriore indizio della presunta crisi riguarda la recente vacanza di Shakira, ad Ibiza, insieme ai suoi figli. Per il momento nulla conferma o smentisce questa notizia, per cui non rest che aspettare ulteriori indizi e un annuncio ufficiale.