Shakira ha un nuovo compagno? "Lo ha conosciuto prima della canzone su Piqué"

Secondo i rumor in circolazione Shakira avrebbe un nuovo partner e lo avrebbe conosciuto ben prima di scrivere la cosiddetta “revenge song” contro l’ex marito Gerard Piqué.

Shakira: il nuovo amore

Secondo indiscrezioni potrebbe esserci un nuovo amore nella vita di Shakira e addirittura la relazione tra i due proseguirebbe già da diversi mesi, e sicuramente da prima che la cantante scrivesse la sua famigerata canzone contro l’ex marito Gerard Piqué, che l’ha lasciata per stare insieme alla nuova compagna, Clara Chia Marti. Al momento Shakira non ha rotto il silenzio sulla questione e non è dato sapere se i rumor in circolazione siano veri. Sempre secondo le indiscrezioni in circolazione Shakira sarebbe intenzionata a lasciare al più presto Barcellona per trasferirsi con i suoi figli a Miami, ma anche su questa vicenda non sarebbero emerse conferme.

Nel frattempo Piqué ha rilasciato un’intervista in cui è tornato a difendere la sua storia d’amore con la giovanissima Clara Chia Marti, con cui sarebbe riuscito a ritrovare la serenità. “Ci sono stati dei cambiamenti nella mia vita ma sono riuscito a preservare la felicità”, ha dichiarato l’ex difensore del Barcellona, che come Shakira continua a proteggere la sua privacy e quella dei suoi figli.