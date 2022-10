Shakira, il padre in ospedale: “Piqué è con lei”

Il padre di Shakira è stato ricoverato in ospedale e il suo ex, Piqué, sarebbe corso da lei.

Il padre di Shakira sarebbe stato ricoverato in ospedale e il suo ex marito, Piqué, sarebbe corso dalla cantante per sostenerla in questo momento per lei molto difficile.

Shakira: il padre in ospedale

Nonostante si siano detti addio Shakira e Piqué continuano a conservare un rapporto di stima e d’affetto e per questo il calciatore sarebbe corso dalla cantante ora che suo padre, William Mebarak Chadid, è stato ricoverato in una clinica privata di Barcellona per l’aggravarsi della sua situazione.

L’uomo era già stato ricoverato durante l’estate quando, a seguito di una caduta, aveva riportato un trauma cranico. Al momento non è dato sapere quali siano le sue condizioni, ma sembra che dopo l’incidente l’uomo abbia vissuto a casa della figlia e infatti l’arrivo dell’ambulanza a casa di Shakira, nei mesi scorsi, aveva fatto ipotizzare che fosse stata lei a sentirsi male.

La separazione

Shakira si è separata da Piqué dopo 11 anni trascorsi insieme e l’arrivo di due figli, Sasha e Milan.

I due hanno cercato di proteggere la loro privacy dopo l’annuncio d’addio e, a quanto pare, continuerebbero a essere uniti per il bene dei loro figli (rimasti a vivere con la madre). Al momento Shakira non ha rilasciato comunicati in merito alle condizioni di suo padre e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni. La cantante ha indirettamente parlato della rottura dal calciatore nel suo ultimo singolo, Monotonia.