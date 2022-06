Shakira lascia Piqué per i tradimenti, ma lui parla di "coppia aperta da 3 anni": qual è la verità?

Come sappiamo da qualche giorno, Shakira e Piqué, dopo 12 anni di amore, si sono lasciati. Secondo le prime voci, la cantante avrebbe preso questa decisione a causa dei numerosi tradimenti, ma nelle ultime ore sembra che il calciatore abbia parlato di “coppia aperta” da oltre 3 anni.

Shakira e Piqué erano una coppia aperta?

“Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione“: con questo comunicato stringato, Shakira e Piqué hanno annunciato al mondo di essersi lasciati. Il chiacchiericcio è partito in un lampo e molti tabloid spagnoli hanno parlato di rottura causata dai tradimenti del calciatore. Quando Shakira ha scoperto l’ultima scappatella, avvenuta con una cameriera di 22 anni, ha perso al testa e ha deciso di interrompere la relazione.

Adesso, sempre dalla Spagna, giunge una nuova news, che vede Piqué sostenere di aver vissuto negli ultimi tre anni in una “coppia aperta“.

Le indiscrezioni su Piqué

Il giornalista José Antonio Aviles è intervenuto nel corso del programma Viva la vida e ha dichiarato di aver parlato con delle fonti molto vicine al calciatore. Le stesse gli avrebbero riferito che Piqué e Shakira vivevano una relazione aperta da circa 3 anni.

Entrambi erano liberi di avere rapporti extraconiugali, motivo per cui il calciatore non si aspettava minimamente la decisione della cantante. Sembra che perfino i familiari fossero al corrente di questo amore libero e che sarebbero rimasti molto sorpresi dalla decisione della donna.

Shakira e Piqué: silenzio assoluto sulla coppia aperta

Al momento, né Shakira e né tantomeno Piqué hanno confermato o smentito l’ultima news spagnola. Pertanto, non sappiamo se i due abbiano davvero vissuto una coppia aperta o si siano davvero detti addio a causa dei tradimenti del calciatore.