Non si ferma il botta e risposta tra Gerard Piqué e Shakira. L'ex calciatore ha risposto per le rime in una live su Twitch.

In questi giorni non si parla d’altro: la nuova canzone di Shakira nel quale la cantante colombiana ha attaccato, senza troppi giri di parole, l’ex calciatore Gerard Piqué.

ll testo contenuto nella canzone “I’m too big for you” è diventato virale e molto ci dice come siano finite le cose tra i due dopo ben 12 anni. Ad ogni modo non sono mancate le repliche incisive di Piqué così come quella della nuova compagna Clara Chia Martì.

Piqué replica a Shakira: “Un Casio è per sempre”

A tutto ciò Gerard Piqué è riuscito a rispondere usando la sottilissima arma dell’ironia. Nessuna offesa è stata proferita in pubblico, ma solo poche, semplici ed efficaci parole pronunciate con un tono tagliente come la lama.

Nel corso del nuovo progetto denominato Kings League, l’ex calciatore ha infatti dichiarato con un incredibile “self control”: “La Kings League ha raggiunto un accordo con Casio, perché abbiamo tanti countdown e tanti orologi”.

Quindi con orgoglio ha mostrato l’orologio (un Casio appunto) che aveva al polso: “Questo orologio è per la vita”.

La risposta (poi cancellata) della nuova fidanzata di Piqué

A rispondere alla cantante Shakira ci ha pensato anche la nuova fidanzata di Piqué, Clara Chia Martì. Quest’ultima in una storia su Instagram (poi rimossa), ha commentato in modo a dir poco telegrafico con l’emoticon dello sbadiglio.