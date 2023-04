Shakira sfrattata di casa dal suocero: le sue lacrime sui social

Shakira ha lasciato Barcellona per trasferirsi a Miami insieme ai suoi due figli. Secondo indiscrezioni la cantante avrebbe ricevuto la notifica di sfratto dalla villa che condivideva con l’ex marito, Gerard Pique, direttamente da suo suocero.

Shakira: il messaggio via social

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente complessi per Shakira che, dopo la separazione da Gerard Piqué, ha dovuto fare i conti con il trasloco da Barcellona a Miami. In queste ore la cantante ha dedicato un messaggio alla città che l’ha ospitata per tutti questi anni e che ha visto nascere e crescere i suoi due bambini, Sasha e Milan. “Mi sono stabilita a Barcellona per dare stabilità ai miei figli, la stessa che ora cerchiamo in un altro angolo di mondo, vicino alla famiglia, agli amici e al mare. Oggi iniziamo un altro capitolo alla ricerca della loro felicità“, ha scritto la cantante commossa, e ancora: “L’amicizia è senza dubbio più lunga dell’amore. Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiata, che hanno asciugato le mie lacrime, ispirato e fatto crescere. Grazie al mio pubblico spagnolo che mi ha sempre ricoperta di amore e lealtà. È solo un arrivederci“.

Secondo indiscrezioni i rapporti tra Shakira e i suoi ex suoceri si sarebbero deteriorati dopo la sua travagliata separazione da Gerard Piqué e sarebbe stato il padre dell’ex calciatore a inviarle lo sfratto. Al momento la cantante non ha parlato apertamente della questione e sembra che sia tornata a vivere a Miami con i due figli. Lì il padre dei due bambini potrà fare loro visita quando vorrà.