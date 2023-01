Shakira si vendica dell'ex Piqué ed entra nella storia

Milano, 14 gen. (askanews) – Il rancore e la sete di vendetta a volte pagano, Shakira con Bizarrap è entrata nella storia raggiungendo la posizione numero 1 in classifica a livello globale con Music Sessions Vol 53. In 24 ore, sia su Spotify con oltre 14 milioni di stream che su YouTube con oltre 52 milioni di visualizzazioni, è la canzone in lingua spagnola più ascoltata della storia in un solo giorno. Il brano è un concentrato di stoccate pungenti e avvvelenate contro l’ex, il calciatore Gerard Piqué, colpevole di averla tradita e lasciata per una modella di 22 anni.

“Una lupa come me non è per un tipo come te, Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio, Valgo due 22enni, Le ragazze non piangono più, fatturano”. Sono solo alcune delle strofe che la cantante colombiana usa per dare una sonora lezione all’ex, alla suocera, e alla nuova fiamma. Già in altri brani, “Te felicito” e “Monotonìa” Shakira aveva alluso alla fine della loro relazione, ma nella ultima hit, tira fuori le unghie anche se c’è tanta amarezza ma pure molta voglia di riscatto.

Per questo la canzone è diventata in poche ore una icona femminista, non sono però mancate le critiche di chi la accusa di essere rancorosa e poco rispettosa dei figli.

Sta di fatto che Shakira dimostra di avere grinta da vendere e di sapere come si costruisce una hit senza guardare in faccia a nessuno.

In poche ore la voce di Shakira e il ritmo di Biza hanno risuonato in tutto il mondo e sia i media che i fan di tutto il mondo hanno reagito con meme, contenuti e titoli facendo diventare sia il videoclip che la canzone i più ascoltati al mondo.

Tra le pietre miliari di questa canzone ci sono la migliore portata e il maggior numero di visualizzazioni in un’ora con 3,6 milioni di ascolti, essendo la sessione musicale con il maggior numero di stream in meno di 24 ore, che ha reso la canzone il quinto miglior debutto nella storia di Spotify.

L’artista multiplatino, cantautrice e vincitrice di innumerevoli GRAMMY Awards SHAKIRA è la voce del Vol.

53 di “BZRP MUSIC SESSIONS”, format del producer argentino riconosciuto come uno dei produttori più importanti al mondo BIZZARAP.

In questa sessione, disponibile in digitale e visibile al seguente link https://youtu.be/CocEMWdc7Ck, il producer ha utilizzato sintetizzatori distintivi e insieme a Shakira ha creato un sound unico e moderno con rimandi alla musica degli anni 80.

Alcuni fan hanno trovato nel testo del brano allusioni alla vita privata dell artista, come ad esempio nella frase “Una loba como yo no està pa tipos como t “.

Cantautrice colombiana di fama mondiale, SHAKIRA ha venduto più di 85 MILIONI di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 GRAMMY Awards e 12 Latin GRAMMY Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l artista latina più cliccata su YouTube e una delle 10 più visualizzate di tutti i tempi, con più di 20 MILIARDI di views, oltre ad essere l artista femminile latina con più stream su Spotify. L ultimo album “El Dorado” è arrivato alla #1 su iTunes in 37 Paesi e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 10 MILIARDI di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di ascolti streaming di sempre. Il suo singolo “Te Felicito” ha raggiunto la #1 a livello mondiale su YouTube e nelle classifiche Hot Latin Songs, Latin Airplay e Latin Pop di Billboard. Attualmente sta registrando il suo prossimo album in studio. Il suo ultimo singolo “Monotonìa” con Ozuna è stato primo in tendenza su YouTube a livello globale, è stato il miglior debutto dell anno in lingua spagnola, il miglior debutto su YouTube di un artista femminile solista e, in generale, il miglior debutto della sua carriera. Continua ad essere alla #1 nelle classifiche Latin Airplay e Tropical Airplay di Billboard. Attualmente sta registrando il suo prossimo album in studio.

BIZARRAP è il principale producer nella scena latina. È stato l’artista argentino più ascoltato a livello mondiale nel 2020. Nel 2021 ha ottenuto 4 nomination ai Latin Grammy tra cui “Producer of the Year” e “Best New Artist”. Inoltre, è l’artista argentino che è riuscito ad avere più brani nella Global Top 200 di Spotify nella storia. Il suo format BZRP MUSIC SESSIONS ha ottenuto, grazie ai suoi brani, grandissimi riconoscimenti a livello mondiale.