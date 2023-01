A Shakira non è bastata una sola canzone per attaccare Piquè, ex marito ed ex calciatore del Barcellona.

La cantante colombiana ha annunciato che a breve dovrebbe uscire un nuovo brano contro l’ex marito.

Shakira sta per lanciare una nuova canzone contro Piquè

“Music Session #53” è stata la madre di tutte le frecciatine visto che Shakira non ha usato mezzi termini per attaccare Piquè e la sua ex suocera. Oltre al brano che ha scalato le classifiche in poco tempo ed è diventato virale su tutti i Social Network, la cantante colombiana ha deciso anche di riprodurre la canzone ad alta voce dalla sua abitazione rivolgendo una strega verso la casa della ex suocera.

Insomma, un attacco che ha avuto una potentissima rilevanza mediatica. Non contenta, Shakira, vuole continuare ad attaccare l’ex difensore blaugrana ed ha annunciato il lancio di una nuova canzone.

Ecco quando uscirà il nuovo brano di Shakira

La data è stata scelta: 2 febbraio 2023. Non è una coincidenza dato che in quel giorno sono nati lei e l’ex marito. Non ci sono indiscrezioni sul titolo nè sul contenuto, l’unica dichiarazione è stata fatta da una fonte, forse vicina all’artista, ed è stata riportata dal Corriere dello Sport.

Si legge: