Roma, 29 mar. (askanews) – Ventitré milioni di persone in lockdown per 4.400 contagi di Covid: così a Shanghai si combatte la nuova fiammata di coronavirus. Polizia nelle strade, lunghissime e disciplinate file ai supermercati per fare rifornimenti.

In tutto in Cina sono quasi 7.000 i contagi, e sia a Shanghai che in diverse città del nord si praticano screening di massa.