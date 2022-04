Roma, 29 apr. (askanews) – Un rumore assordante nella notte di Shanghai, gli abitanti di una zona residenziale, confinati da settimane per la strategia zero covid della Cina, sbattono pentole e padelle per protestare contro le misure di contenimento.

La maggior parte dei 25 milioni di residenti del centro finanziario cinese hanno l’ordine di restare chiusi in casa dal 5 aprile e molti sono esasperati dalle strette restrizioni e dalla mancanza di cibo.