Shanghai, 13 apr. (askanews) – I residenti di Shanghai fanno la fila sotto la pioggia per sottoporsi ai test Covid nei vari gazebi organizzati per strada nei quartieri della città.

La città di 25 milioni di abitanti è quasi interamente bloccata dall’inizio del mese e non è ancora prevista una data per la fine del confinamento. Le persone, chiuse da settimane in casa senza poter uscire passano spazzatura e altro dai balconi aiutandosi con una corda.