Shannen Doherty è tornata a sfogare il suo dolore per la sua malattia: da anni l'attrice lotta contro un cancro al quarto stadio.

Shannen Doherty sta combattendo contro un cancro al quarto stadio. L’attrice ha ancora una volta espresso il suo desiderio di vivere nonostante la malattia.

Shannen Doherty: il cancro

Nel 2015 a Shannen Doherty è stato diagnosticato per la prima volta il cancro al seno, andato in remissione e poi tornato nel 2020, al quarto stadio.

L’attrice ha più volte espresso le sue emozioni e le sue sensazioni in merito alla malattia e sui social ha ringraziato i fan per le ondate di affetto da cui sarebbe stata travolta. “Perché non a me? Chi altri lo meriterebbe? Nessuno di noi meriterebbe un cancro”, ha dichiarato, e ancora: “Chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona che aspetta di morire, con un camice grigio addosso.

Io voglio vivere (…) Ma non è sempre facile. Ci sono giorni in cui mi sento molto depressa, oppure pigra. Per fortuna le mie amiche mi aiutano”.

Shannen Doherty: il marito

Oltre all’affetto e al sostegno delle sue amiche più intime, Shannen Doherty può contare sul sostegno di suo marito, il fotografo Kurt Iswarienko, che ha proposito della sua malattia ha dichiarato: “Io non vedo un malato di cancro quando guardo Shannen.

Vedo la stessa donna di cui mi sono innamorato. Ha un aspetto sano e vitale”. A causa della malattia l’attrice ha confessato di aver scelto di non avere figli:

“Ho una grande paura. Quanto durerò? Cinque anni? Dieci? Non vorrei che un figlio di dieci anni dovesse seppellire la madre. Ho sempre voluto dei bambini. Ma forse il mio destino è quello di essere madre in un modo diverso”, ha dichiarato l’attrice.

Shannen Doherty: la morte di Luke Perry

A marzo 2019 l’attrice era rimasta visibilmente colpita dall’improvvisa e prematura morte di Luke Perry, suo storico collega in Beverly Hills 90210. Perry era morto per un ictus ischemico. “Sono sotto shock. Ho il cuore spezzato. Sono devastata dalla perdita del mio amico. Ho così tanti ricordi con Luke che mi fanno sorridere e che saranno impressi per sempre nel mio cuore e nella mia mente”, aveva scritto l’attrice esprimendo il suo cordoglio per la morte del celebre attore. Come lei in tanti, tra amici e colleghi, avevano espresso il loro dolore per la scomparsa di Luke Perry.