Shannen Doherty in lacrime per il cancro: i fan si uniscono alla sua disperazione.

Shannen Doherty, la bellissima Brenda di Beverly Hills 90210, è finita in lacrime parlando del cancro contro cui lotta da tempo. L’attrice si è commossa durante un evento pubblico, il 90s Con di Tampa.

Durante l’evento 90s Con di Tampa, Shannen Doherty è finita in lacrime. L’indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210, parlando del cancro contro cui combatte da anni, ha ammesso che l’affetto che le hanno dimostrato i fan l’ha sorpresa. Ogni giorno, appena apre gli occhi, sa che deve lottare per non morire e vivere, e non mancano momenti di sconforto. I seguaci, però, sono sempre pronti a sostenerla.

Le parole di Shannen Doherty

Shannen Doherty, in lacrime, ha ammesso:

“Grazie mille, scusate per le lacrime. Ragazzi, sapete quanto mi piace piangere e lo faccio costantemente. Ma vi ringrazio davvero. Lotto per la mia vita e lo faccio ogni giorno. Non sono solo brava a piangere. L’altra mia professione è fidanzarmi, sposarmi e poi divorziare, e lo sto facendo molto bene come vedete”.

I fan presenti al 90s Con di Tampa si sono stretti attorno a lei con un interminabile applauso.

Come sta Shannen Doherty?

Il cancro muta ogni giorno e Shannen Doherty è consapevole che le sue condizioni di salute sono altalenanti. Lo scorso giugno ha dichiarato: