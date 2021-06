Shannen Doherty, lo sfogo: “Basta donne finte, voglio vedere donne come me”

Shannen Doherty, da tempo malata di cancro, si è sfogata via social contro alcuni stereotipi di bellezza.

Shannen Doherty, ex star di Beverly Hills da anni impegnata nella lotta contro il cancro, ha scritto un post via social contro gli stereotipi di bellezza al femminile.

Shannen Doherty: lo sfogo

Come molte altre celebrities anche Shannen Doherty si è scagliata via social contro alcuni stereotipi di bellezza imposti al solo genere femminile.

L’attrice – da anni impegnata nella sua lotta contro il cancro – ha affermato di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica e ha dichiarato di essere contraria a qualsiasi “stravolgimento” del proprio aspetto naturale. “Ho vissuto e sofferto, il mio volto riflette la mia esistenza”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Guardando un film stasera ho notato che c’erano pochi personaggi femminili con cui potevo relazionarmi, donne senza filler, senza botox, senza lifting.

Donne che hanno accettato il loro viso e l’esperienza che mostra. Basta con la percezione di noi stesse che le riviste e Hollywood cercano di inculcarci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi”, ha dichiarato.

Shannen Doherty: il tumore

Da anni Shannen Doherty combatte contro una grave forma di cancro al seno. L’attrice ha scoperto di essere malata nel 2015, ma fortunatamente nel 2017 era guarita dalla malattia.

Nel 2020 ha annunciato in diretta tv che il cancro fosse tornato a minacciare la sua esistenza. Proprio a causa del tumore Shannen Doherty ha dichiarato di non aver voluto costruire una famiglia tutta sua: “Ho una grande paura. Quanto durerò? Cinque anni? Dieci? Non vorrei che un figlio di dieci anni dovesse seppellire la madre. Ho sempre voluto dei bambini. Ma forse il mio destino è quello di essere madre in un modo diverso”, ha dichiarato l’attrice.

Shannen Doherty: la morte di Luke Perry

Il 4 marzo 2019 il mondo intero è rimasto sconvolto dalla notizia della prematura e tragica scomparsa di Luke Perry, altro noto volto di Beverly Hills. Shannen Doherty e l’attore erano rimasti in amicizia anche dopo che le loro carriere si erano separate, e a proposito della morte di Perry la Doherty ha confessato: “Io ero malata ed ero ancora viva mentre lui che stava bene è improvvisamente morto. Tutto questo mi ha lasciato senza parole”, ha confessato l’attrice che per settimane – come gli altri membri del cast di Beverly Hills – ha pianto la prematura scomparsa dell’attore.