Shannen Doherty (52 anni) ha recentemente sparato a zero sul marito Kurt Iswarienko (49). L’attrice ha reso noto di aver scoperto l’infedeltà del coniuge alla vigilia del suo intervento per rimuovere le metastasi tumorali, nel corso di un recente episodio del podcast da lei condotto: “Let’s Be Clear With Shannen Doherty”.

Shannen Doherty: “Sono entrata in sala dopo aver scoperto che il mio matrimonio era finito”

L’attrice ha dichiarato: “Mi sono sottoposta all’intervento di mattina e sono entrata in sala operatoria dopo aver scoperto che il mio matrimonio era essenzialmente finito e che mio marito portava avanti un affair da due anni”.

Shannen Doherty: “Mi sono sentita tradita”

Doherty ha aggiunto: “Mi sono sentita così tradita… alla fine del giorno, mi sono sentita incredibilmente non amata da una persona con cui stavo da 14 anni, da una persona che ho amato con tutto il mio cuore”. Shannen Doherty e Kurt si sono uniti in matrimonio nel lontano 2011.

Shannen Doherty ha chiesto il divorzio

Lo scorso aprile, la star di “Beverly Hills 90210” ha preso la difficile decisione di chiedere il divorzio da Iswarienko, indicando “differenze inconciliabili” come motivo principale della rottura con il 49enne. L’attrice ha proseguito: “Ho dovuto affrontare la mia malattia mentre cercavo di capire se divorziare e di scoprire la verità”.