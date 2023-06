Shannen Doherty è tornata ad aggiornare i fan sul cancro contro cui combatte dal 2015. L’attrice ha confessato che lo scorso gennaio i medici hanno scoperto che ha delle metastasi al cervello.

Nel 2015, Shannen Doherty ha annunciato ai fan di avere iniziato una battaglia contro il cancro. Due anni dopo rivelò di aver sconfitto il mostro, ma nel 2020 ha ricevuto una brutta doccia fredda. All’epoca ha dichiarato:

“Non avrei mai voluto fare un annuncio del genere. Purtroppo il cancro è tornato ed è al quarto stadio. A dire la verità non penso di aver metabolizzato la situazione. Ho paura e ci sono giorni in cui mi chiedo perché sta succedendo a me. Poi però mi dico ‘e chi altro lo merita? Nessuno!’. Quando l’ho scoperto ho pensato a come lo avrei detto a mia madre e a mio marito”.