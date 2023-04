"Shaped by Water", l'installazione di Google al Fuorisalone

Milano, 19 apr. (askanews) – L’acqua come fonte di ispirazione di Google e come protagonista di un’esperienza immersiva e sensoriale al Fuorisalone. Si intitola Shaped by Water l’installazione di Google che accoglie il visitatore al Garage 21 a Milano, una sosta rigenerante fuori dal caos della design week.

Lo spazio di Google si divide in tre. Si comincia con una sala con cilindri di diverse dimensioni, che richiamano i tradizonali pozzi per l’acqua. In cima ad essi, dell’acqua che ricorda le gocce di rugiada, reagisce alle vibrazioni del corpo umano increspandosi in modulazioni sempre diverse. Nella seconda sala si passa dal total white all’oscurità. Dei divani circolari dove sdraiarsi per vedere la magica interazione fra la musica e l’acqua che produce effetti visivi sempre diversi.

Nell’ultima sala infine si arriva nel mondo Google con tutta una serie di prodotti ideati da designer proprio pensando all’elelemnto dell’acqua, come ha spiegato Laura Murcek, Google Spokesperson for Shaped by Water: “Shaped by Water in realtà è iniziato con una goccia d’acqua. Dato l’interesse e l’impegno per la sostenibilità, il team spesso si è rivolto al mondo naturale per trovare ispirazione. E non molto tempo fa, una singola goccia d’acqua ha contribuito a creare la forma del Google Watch e in altri prodotti”.

Shaped by Water stata creata da Ivy Ross, vicepresidente di Google per il design dell’hardware, in collaborazione con l’artista Lachlan Turczan.

