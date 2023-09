Sharon Osbourne dimagrita 20 kg, ma non grazie alla dieta. Ozzy non ha dubbi: "E' stata maledetta".

Sharon Osbourne, moglie di Ozzy, è dimagrita ben 20 chili in soli 4 mesi. La 70enne ha ammesso che il dimagrimento non è avvenuto grazie ad una dieta, ma è colpa di una sorta di maledizione.

Sharon Osbourne dimagrita 20 kg, ma non è merito della dieta

Ospite del programma Piers Morgan Uncensored su Talk TV insieme al marito Ozzy e ai figli Kelly e Jack, Sharon Osbourne ha parlato del suo eccessivo dimagrimento degli ultimi mesi. In poco tempo ha perso più di 20 chili e adesso pesa soltanto 45 chili. Una trasformazione che è impossibile non notare, ma per sua stessa ammissione non è grazie alla dieta che è diventata così. Il marito, senza giri di parole, ha esclamato: “È stata maledetta da questa cosa“.

Sharon Osbourne dimagrita perché “maledetta”

A detta di Ozzy, Sharon è dimagrita così tanto perché “è stata maledetta” per aver abusato della chirurgia estetica. Una maledizione di cui l’ex leader dei Black Sabbath appare molto convinto, ma che in realtà nasconde altro. Come spiegato dalla Osbourne, ha perso 20 chili in soli 4 mesi perché ha assunto un farmaco. “Non volevo diventare così magra“, ha sottolineato la 70enne.

La verità sul dimagrimento di Sharon Osbourne

Sharon non voleva dimagrire così tanto, anche perché qualche tempo fa pesava oltre 100 chili e adesso sembra il fantasma di se stessa. Qualche tempo fa, la Osbourne ha iniziato ad assumere un farmaco dimagrante per via endovenosa. Dopo qualche seduta, in soli 4 mesi, è arrivata a pesare soltanto 45 chili. A questo punto ha detto basta. Ha raccontato: