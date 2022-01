Sharon Stone dieta: i segreti della sua forma fisica

La dieta di Sharon Stone aiuta a mantenere il fisico in perfetta forma, ma anche a ringiovanire grazie agli alimenti ricchi di nutrienti.

I personaggi dello spettacolo cercano sempre, anche per il lavoro che svolgono,o di mantenersi in forma con diete e attività fisica. Un esempio è proprio Sharon Stone, attrice e donna straordinaria che, a 63 anni, sfoggia un fisico che non ha nulla da invidiare alle ventenni di oggi. Qui sveliamo come fa a mantenersi in questo modo e tutti i suoi segreti.

Sharon Stone dieta

È sicuramente una delle donne più bello dello show business. All’età di 63 anni, Sharon Stone continua a mantenersi in splendida forma facendo sempre attenzione all’alimentazione, a ciò che mangia e anche a una buona attività fisica che le permette di sfoggiare un bellissimo corpo. Una attrice che si è fatta conoscere per ruoli in film come Basic Istinct e che ha una linea invidiabile.

Nonostante l’età, a 63 anni sfoggia una linea invidiabile e continua, proprio per la sua bellezza, a sedurre e a colpire per il suo fascino. Sharon Stone riesce a mantenersi in questo modo grazie alla dieta anti-età che segue e che le permette di essere sempre giovane e mai invecchiare. Sembra che il tempo non passi mai per lei.

Sharon Stone segue un regime equilibrato che le permette di riuscire ad attenuare il segni del tempo, come l’invecchiamento cutaneo e altri inestetismi tipici del periodo. Evita tutti gli alimenti che sono ricchi di glucidi e di materie grasse, prediligendo soprattutto frutta e verdura e tantissime proteine. La dieta di Sharon Stone si basa su una alimentazione molto varia, ricca di pesce e quindi di Omega 3.

Consuma carne magra, quindi pollo e tacchino, ma anche uova almeno 4-5 a settimana, latticini tutti i giorni e usa come condimento olio di oliva, ma sempre con moderazione. Non rinuncia allo zucchero, sebbene il suo regime alimentare punti su zuccheri semplici, quali miele e marmellata, ecc.

Sharon Stone dieta: come seguirla

Per riuscire a mantenere il proprio fisico sempre in forma, proprio come Sharon Stone, è bene seguire alcuni accorgimenti. Prima di tutto, è sempre bene chiedere consiglio a un esperto o professionista del settore. La dieta che segue non è solo utile per un fisico perfetto, ma anche per ritardare l’invecchiamento ed essere sempre giovane.

Presta attenzione ai vari alimenti che consuma in modo da mantenere la massa muscolare, ma anche salvaguardare un muscolo importante, quale il cuore. Per avere una forma fisica come la sua, è necessario evitare tutti quegli alimenti che sono ricchi di grassi, come insaccati, cibi pronti e precotti, oltre agli aperitivi.

Bisogna bere almeno tre litri di acqua al giorno in modo da depurarsi. No alle bevande ipercaloriche, sebbene un bicchiere di vino rosso a pranzo o a cena sia permesso nella dieta di Sharon Stone. Per i condimenti, si consiglia di limitare l’uso del sale optando per erbe aromatiche, limone e spezie.

Nella sua alimentazione, si predilige una cucina di tipo sano e salutare, quindi cotture alla griglia, al forno, al vapore oppure lesse. Oltre all’alimentazione, è importante anche l’attività fisica. L’attrice si allena almeno due volte a settimana grazie a un personal trainer facendo esercizi sulla pedana vibrante oppure fa lunghe passeggiate sulla spiaggia per mantenere la pelle idratata.

