Sharon Stone in bikini a 65 anni: l'attrice è pronta per l'estate e il costume scelto ha fatto impazzire le fashion addicted.

Sharon Stone, nonostante le 65 candeline, mostra ancora un corpo perfetto. L’attrice ha condiviso con i fan uno scatto in cui si mostra con un bikini leopardato so cool. Il prezzo non è accessibile, ma lo stile ha fatto impazzire le fashion addicted.

Tramite il suo profilo Instagram, Sharon Stone ha condiviso uno scatto che ha lasciato senza parole i fan. L’attrice hollywoodiana è pronta per l’estate e si è mostrata con un bikini leopardato all’ultima moda. Nonostante i 65 anni, il suo corpo è ancora perfetto, come ai tempi di Basic Instinct.

Sharon Stone: il bikini è Dolce & Gabbana

Sharon ha scelto un delizioso bikini leopardato firmato da Dolce & Gabbana. Mentre i suoi occhi sono coperti da un paio di occhiali da sole scuri, il corpo è bene in vista. La Stone ha un fisico tonico e asciutto, merito sia di madre natura che del suo stile di vita.

Quanto costa il bikini di Sharon Stone?

Forma fisica a parte, i fan di Sharon Stone hanno particolarmente apprezzato il bikini. Il costume da bagno firmato da Dolce & Gabbana è in vendita ad una cifra accessibile a pochi: 400 euro.