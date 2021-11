Sharon Stone, la madre colpita da un ictus: “Pregate per lei”

Sharon Stone ha chiesto ai fan dei social di pregare per sua madre, colpita da un grave ictus.

Sharon Stone ha affidato ai social le sue preghiere: la madre dell’attrice è stata colpita da un grave ictus.

Sharon Stone: la madre

Attraverso un post sui social Sharon Stone ha espresso tutta la sua preoccupazione per la madre Dorothy Marie, che è stata colpita da un altro grave ictus.

La famosa attrice ha chiesto ai fan di pregare per lei e nel suo post via social non ha nascosto la sua tristezza e la sua preoccupazione:

“Dite una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus”, ha dichiarato Sharon Stone.

Sharon Stone: il nipote

Gli ultimi tempi sono stati particolarmente duri per Sharon Stone e la sua famiglia. Pochi mesi fa è infatti deceduto il piccolo River, nipotino dell’attrice che era stato colpito da una grave patologia.

Anche in quel caso Sharon Stone aveva chiesto ai fan dei social di pregare per il bambino ma purtroppo per lui non c’era stato nulla da fare. “Era il nostro piccolo burlone, il nostro bambino acquatico, il nostro piccolo buongustaio, ora River è diventato anche un eroe. Morendo, il nostro bambino ha dato un contributo a questo mondo molto più grande di quanto la maggior parte di noi possa mai sperare di dare”, aveva scritto il fratello di Sharon Stone e sua moglie dopo la scomparsa di River, mentre la celebre attrice aveva aggiunto: “Niente ha aiutato la nostra famiglia a sopportare la tragica morte di River come la donazione dei suoi organi.

Il fatto che abbia salvato la vita a tre persone, due bambini e un uomo di 45 anni, ci ha dato un po’ di pace”.

Sharon Stone: la sorella

Nel 2020 Sharon Stone aveva invece espresso preoccupazione per le condizioni di salute di sua sorella, affetta da lupus, e le cui condizioni si erano dimostrate gravi a causa del suo contagio da Coronavirus.

“Mia sorella ha il Covid-19 per colpa di qualcuno di voi che non indossava la mascherina.

Mia sorella già soffre di lupus, lei non ha un sistema immunitario. L’unico posto in cui è andata è la farmacia. Indossate la mascherina! Fatelo per voi stessi e per gli altri”, aveva tuonato la celebre attrice attraverso i social.