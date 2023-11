Sharon Stone, in occasione dell’intervista rilasciata a Kelly Ripa per il podcast Let’s talk off camera, ha rivelato di essere stata molestata da un ex capo della Sony Pictures. Il terribile episodio risale agli anni ’80 del secolo scorso, stando a quanto raccontato dall’attrice.

Sharon Stone molestata da un ex capo della Sony Pictures

“È venuto proprio di fronte a me e mi ha tirato fuori il pene in faccia”, ha detto l’artista. Da allora, sono trascorsi oltre quattro decenni ma la Stone ha sottolineato di ricordare ogni dettaglio della molestia subita in uno degli uffici più famosi della Sony Pictures con precisione chirurgica.

Svelando la brutta esperienza, l’attrice ha scelto di omettere il nome dell’ex capo della società. Nonostante l’omissione, non è difficile riuscire a risalire all’identità dell’uomo che ha molestato la star di Hollywood prima che diventasse famosa.

Per la stampa a stelle e strisce, infatti, l’uomo in questione potrebbe essere il fondatore ed ex presidente di Sony Pictures, Jon Peters. La società, che Peters presiedeva insieme a Peter Guber, è stata inaugurata nel 1987. A fomentare la convinzione dei media americani, ci sarebbe una denuncia e un risarcimento milionario ai danni del manager americano che, nel 2011, è stata accusato di molestie e abusi sessuali da una sua assistente personale.

Il racconto

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Ripa, la Stone ha rivelato nei dettagli quanto le toccò vivere sul finire degli anni ’80, quando era ancora una sconosciuta per il mondo del cinema americano e internazionale. Stando a quanto spiegato dall’attrice, le sue foto erano finite tra le mani di un ex capo di Sony Pictures che chiese di incontrarla per discutere del suo futuro professionale.

“Ero così entusiasta di indossare un abito speciale e potere incontrare il capo della Sony”, ha ammesso Sharon Stone. “Mentre mi elogiava è venuto proprio di fronte a me e ha detto: ‘Ma prima…’ e mi ha tirato fuori il pene in faccia“, ha aggiunto l’attrice. “Ero molto giovane, ero nervosa e ho iniziato a ridere e piangere allo stesso tempo e non riuscivo a fermarmi perché sono diventata isterica. Non sapeva cosa fare. Lui l’ha messo via ed è uscito dall’ufficio”.

Pur non minimizzando la gravità dell’episodio, la diva di Hollywood ha osservato che circostanze simili erano all’ordine del giorno negli anni ’80.

Sharon Stone molestata: altri episodi di abusi vissuti dall’attrice

Non è la prima volta che Sharon Stone racconta di aver subito molestie e avance sul set e fuori dal set. Con la pubblicazione della sua biografia The beauty of living twice, nel 2021, l’attrice ha raccontato di aver lottato per anni contro abusi e pregiudizi e di essere stata destinatarie di attenzioni sessuali inopportune da parte di produttori cinematografici e registi all’inizio della sua carriera nel mondo della recitazione.

“Per Basic Instinct 2 ho lavorato con un regista che mi ha chiesto di sedermi sulle sue ginocchia tutti i giorni per ricevere le indicazioni”, ha scritto la diva americana nella sua biografia. Quanto accaduto alla Sony Pictures, tuttavia, rappresenta uno dei peggiori momenti vissuti dalla donna.