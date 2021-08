Sharon Stone, nipote trovato in fin di vita nella culla: “Pregate per luI”

Il nipote di Sharon Stone è stato trovato nella culla in fin di vita: l'attrice ha pubblicato sui social una sua immagine straziante.

Dramma nella famiglia di Sharon Stone, il cui nipote River è stato trovato in fin di vita nella culla a causa di un’insufficienza totale d’organo. La leggenda di Hollywood ha chiesto aiuto ai propri follower (“Per favore pregate per lui, abbiamo bisogno di un miracolo“) allegando una foto straziante del piccolo attaccato ai macchinari.

Sharon Stone: nipote in fin di vita

L’annuncio è giunto tramite i suoi canali social nella mattinata di venerdì 27 agosto 2021. Dopo aver spiegato di cosa sta soffrendo il piccolo, ha chiesto a tutti gli utenti di pregare affinché riesca a sopravvivere. Si tratta del figlio di Patrick Stone, fratello minore dell’attrice e produttrice cinematografica, e di sua moglie Tasha, che la stessa attrice aveva mostrato lo scorso settembre a pochi giorni dal parto.

Sharon Stone, nipote in fin di vita: i messaggi di cordoglio

Migliaia i messaggi di vicinanza giunti in breve tempo sotto il suo post da parte di colleghi, fan e semplici utenti preoccupati per la salute del piccolo River.

Una delle prime a commentare è stata Sharon Osbourne, che si è così espressa: “Dio lo benedica inviando tanto, amore e preghiere“. A seguire anche Ruby Rose le ha scritto “Prego per River e per tutta la famiglia“. In poco più di quattro ore sono oltre 13 mila persone le hanno mostrato vicinanza e che attendono aggiornamenti sulla salute e le condizioni del piccolo.