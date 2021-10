Il 26 settembre 2021 si è tenuto SHEIN x Rock the Runway, l’evento digitale trasmesso sul sito, sull’app e sui canali social di SHEIN.

Dalla moda alla musica alla danza, grande successo per il primo evento “ibrido” di SHEIN: SHEIN X ROCK THE RUNWAY si è svolto negli Stati Uniti ed è stato trasmesso in diretta web e social in tutto il mondo, con tanti ospiti speciali, superstar di fama internazionale, coreografie e concerti dal vivo. La sfilata di moda – oltre a presentare le collezioni SHEIN AH 21 e SHEIN X 100K Challenge – ha avuto uno scopo benefico: il ricavato è stato infatti devoluto a due enti come National Action Network e Youth Emerging Stronger. È stata poi la volta di Parigi, dove – in occasione della settimana della moda – SHEIN ha aperto un pop-up store che ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Wejdene e Joyce Jonathan. Molte le novità presentate durante SHEIN X STUDIO ROCK THE RUNWAY, tra le quali la terza collezione creata per SHEIN proprio dal nuovo idolo giovanile Wejdene, la collezione maschile ROMWE, le scarpe CUCCOO e SHEIN CURVE dedicata alle taglie forti.

Il 26 settembre 2021 si è tenuto SHEIN x Rock the Runway, l’evento digitale trasmesso sul sito, sull’app e sui canali social di SHEIN. Il debutto dell’evento – che è stato definito “ibrido” per via delle esibizioni musicali, delle coreografie e delle altre performance che si sono svolte al suo interno – si è svolto negli Stati Uniti. L’intera manifestazione è stata divisa in cinque parti con l’obiettivo di promuovere le nuove collezioni d’abbigliamento SHEIN AH 21 e SHEIN X 100K Challenge, un concorso dedicato ai giovani talenti creativi del mondo della moda e della cui giuria hanno fatto parte Khloé Kardashian e Jenna Lyons.

Tra gli artisti presenti a SHEIN x Rock the Runway vi sono stati: Saweetie, Darren Criss, The Chainsmokers, Thuy, Willie Gomez, Riley Clemmons, Blu DeTiger e moltissimi altri, mentre l’intero spettacolo è stato accompagnato da coreografie all’avanguardia e concerti dal vivo.

SHEIN X: ROCK THE RUNWAY è stato organizzato con finalità benefiche, per sostenere le attività della National Action Network (una delle principali organizzazioni per i diritti civili degli Stati Uniti) e di Youth Emerging Stronger (associazione specializzata nel sostegno e nella cura dei minori in affido e senza fissa dimora). Il ricavato di 350mila dollari è stato devoluto da SHEIN alle due organizzazioni no-profit ed è servito a sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al loro operato.

Due giorni più tardi, in concomitanza con la Paris Fashion Week, SHEIN ha aperto il suo primo pop-up store temporaneo nel cuore di Parigi, e al suo interno ha presentato alcune delle sue più famose collezioni di moda moda prêt-à-porter, come SHEIN, MOTF, LUVLETTE e SHEGLAM, insieme a molte interessanti novità.

Dal 28 settembre al 2 ottobre, nel pieno della Paris Fashion Week, al 4° arrondissement di Parigi (tra Place des Vosges e Place de la Bastille) è stato aperto il pop-up store SHEIN X Studio: Rock the Runway, dove sono state presentate le collezioni SHEIN e MOTF, ma anche LUVLETTE (il nuovo marchio di lingerie) e SHEGLAM (la collezione dedicata alla bellezza femminile).

All’interno del pop-up store allestito nel cuore di Parigi, i visitatori hanno potuto scoprire le collezioni legate a SHEIN X, un progetto nato con l’idea di offrire sostegno a una nuova generazione di designer e artisti, un vero e proprio laboratorio creativo per talenti emergenti e studenti di moda. Tra queste, la terza linea creata per SHEIN dal nuovo idolo giovanile Wejdene, la collezione maschile ROMWE, le scarpe CUCCOO e SHEIN CURVE dedicata alle taglie forti.

Oltre a Wejdene, che ha presentato le sue creazioni e ha cantato due brani, il pop-up ha ospitato anche l’artista francese Joyce Jonathan, che ha premiato i due finalisti del concorso SHEIN X BY ME dedicato agli studenti delle scuole di moda, offrendo poi uno showcase esclusivo.

Con SHEIN X: ROCK THE RUNWAY il sito di e-commerce moda ha voluto affermare il proprio impegno per sostenere le attività e gli sforzi di due importanti e riconosciute organizzazioni. Il ricavato di 350.000 dollari è stato devoluto da SHEIN alle due organizzazioni. Youth Emerging Stronger (YES), dal 1985 considerata una delle principali associazioni dedicate alla cura dei giovani in affido o rimasti orfani e senza casa, permette ai minori di studiare e di formarsi al fine di diventare individui completamente autosufficienti e integrati nella società. National Action Network (NAN) è un’organizzazione no-profit in difesa dei diritti civili fondata nel 1991 dal reverendo Al Sharpton a New York City e ispirata agli insegnamenti del reverendo Martin Luther King. Promuove una moderna agenda per i diritti civili e le pari opportunità che includa la lotta alle discriminazioni basate su razza, religione, etnia, cittadinanza, fedina penale, status economico, genere, espressione di genere od orientamento sessuale.