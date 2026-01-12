Sheinbaum: presenza truppe Usa in Messico non è all'ordine del giorno

Roma, 12 gen. (askanews) – La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato di aver detto a Donald Trump, che la presenza di truppe americane nel Paese “non è all’ordine del giorno”.

“Mi ha chiesto qual È la nostra posizione sul Venezuela. Gli ho detto che È la posizione ufficiale, che ABBIAMO una Costituzione, che SIAMO contrari agli interventi militari.

E MI HA detto: ‘Beh, ho capito che è la vostra Costituzione’, e in sostanza è andata così la conversazione sul Venezuela. E anche ieri… Non ha insistito, invece, ha chiesto se volevamo più aiuto dalle sue forze in Messico. Gli ho detto: ‘No, le ho già detto più volte che questo non è all’ordine del giorno, ma continuiamo a cooperare nell’ambito delle nostre sovranità'”.

I due leader hanno avuto una conversazione telefonica dopo le dichiarazioni di Trump di giovedì 8 gennaio, nelle quali il presidente degli Stati Uniti ha sollevato la possibilità che gli Usa “lancino un attacco di terra contro i cartelli della droga”, in particolare in Messico.