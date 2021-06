Sherlock Holmes: trama, cast, personaggi e curiosità del film con Robert Downey Jr. e Jude Law

Trama, cast e le più interessanti curiosità riguardanti il noto film "Sherlock Holmes" con protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law

Sherlock Holmes è un film del 2009 diretto da Guy Ritchie (ex marito di Madonna), con protagonisti Robert Downey Jr. nel ruolo del famosissimo investigatore Sherlock Holmes, e Jude Law, che interpreta il suo fidato assistente, il dottor Watson. Qui puoi trovare tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Sherlock Holmes: la trama del film

La storia, ispirata a una serie di fumetti, si svolge a Londra verso la fine del 19° secolo. Il protagonista è il più celebre investigatore privato di Gran Bretagna, Sherlock Holmes, sempre aiutato dal dottor John Watson, braccio destro e fidato amico.

I due stanno tentando di fermare un efferato assassino di giovani donne e, quando consegnano Lord Blackwood alla giustizia, pensano che il caso possa dichiararsi chiuso.

Lo stesso Blackwood, condannato alla pena capitale e convinto dell’esistenza della magia nera, confida al detective che gli omicidi continueranno anche dopo la sua morte.

Sherlock, scettico, inizialmente non crede al nobile, ma ben presto dovrà rivalutare le sue convinzioni: la tomba di Blackwood viene infatti rinvenuta aperta dall’interno, senza nessun corpo posto in essa.

Holmes dovrà quindi immergersi nel mondo della magia nera , con l’aiuto di Watson e della ladre Irene Adler, col fine di bloccare per sempre il serial killer.

Cast e personaggi di Sherlock Holmes

Per interpretare il noto detective serviva un attore con un carisma simile a quello dell’investigatore creato da Arthur Conan Doyle. Il nome di Robert Downey Jr. fin da subito fu la scelta preferita dei produttori, ma dovette comunque sostenere diversi provini, per dimostrare la sua capacità di immedesimarsi in Sherlock Holmes. L’attore, famoso soprattutto per aver interpretato Iron Man, decise anche di perdere peso e di prendere lezioni di arti marziali, così da non avere bisogno della controfigura.

Per il ruolo del Dottor Watson venne invece scelto l’attore inglese Jude Law. Si è sempre dichiarato un grande appassionato dei romanzi di Conan Doyle, e per il suo personaggio decise di costruire un rapporto alla pari con il detective, per non essere solo la sua spalla ma anche aiutarlo concretamente.

Mark Strong, che invece è Lord Blackwood, per interpretare il suo ruolo ha studiato attentamente vari trucchi di magia e si è fatto una cultura anche sulla magia nera.

Infine, Rachel McAdams, nota per “Mean Girls” e “Le pagine della nostra vita” è la ladra Irene Adler, il personaggio per cui Sherlock perde la testa.

Sherlock Holmes: le curiosità dal set

Durante le riprese, attori e produzione sono dovuti passare da diversi incidenti.

Nel corso di una scena, Robert Downey Jr. ha ricevuto, ovviamente per sbaglio, un pugno in faccia da parte di Robert Maillet, e ha avuto bisogno di sei punti di sutura. Inoltre, le riprese sono state interrotte pe due settimane a causa dell’esplosione di un’autocisterna, che, per fortuna non ha provocato seri danni.

Il grande successo di Sherlock Holmes

Il film ha riscosso un enorme successo al botteghino: con un budget iniziale di 90 milioni di dollari, la pellicola è arrivata a incassarne circa 524 a livello mondiale. Questo grande successo ha poi portato alla creazione di un sequel, uscito nel 2011.

Inoltre, nel corso dei Golden Globes del 2010, per il suo ruolo di Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. ha vinto il premio come miglior attore in un film commedia o musicale.