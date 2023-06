"Shhh, silenzio sulla controffensiva", il video della Difesa ucraina

Roma, 5 giu. (askanews) – In un breve video d’effetto, diffuso dal ministero della Difesa ucraino, si vedono i soldati che si mettono le dita sulla bocca e dicono “ssh”, invitando al silenzio su quando potrebbe iniziare una controffensiva contro la Russia attesa da tempo.

Per mesi, i funzionari di Kiev hanno parlato di piani per lanciare una controffensiva di primavera per recuperare i territori conquistati dalla Russia; Mosca stamattina ha annunciato di aver respinto attacchi delle forze di Kiev ma senza conferme o smentite da parte ucraina.