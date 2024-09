Shigeru Ishiba sarà il nuovo primo ministro del Giappone

Tokyo, 27 set. (askanews) - L'ex ministro della Difesa giapponese Shigeru Ishiba è stato eletto al ballottaggio leader del Partito liberaldemocratico. Questo lo dovrebbe portare in maniera quasi automatica a ricoprire il ruolo di primo ministro a partire dal primo ottobre. "Farò del mio meglio pe...

Tokyo, 27 set. (askanews) – L’ex ministro della Difesa giapponese Shigeru Ishiba è stato eletto al ballottaggio leader del Partito liberaldemocratico. Questo lo dovrebbe portare in maniera quasi automatica a ricoprire il ruolo di primo ministro a partire dal primo ottobre.

“Farò del mio meglio per credere nelle persone, per dire la verità con coraggio e sincerità e per rendere questo Paese un luogo sicuro e protetto dove tutti possano tornare a vivere con il sorriso sulle labbra”, ha detto.

Ishiba ha promesso di riportare attorno al partito la fiducia che è stata erosa a causa del recente scandalo di fondi neri per il quale lo stesso premier Fumio Kishida ha annunciato la volontà di non concorrere più per la premiership.