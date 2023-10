Shipping, Leo: "Su tonnage tax non far venire meno regime agevolativo"

Shipping, Leo: "Su tonnage tax non far venire meno regime agevolativo"

Roma, 27 ott. - (Adnkronos) - L’assemblea di Confitarma “è un evento importante, dove tra l’altro metteremo in evidenza tutto quello che si dovrà fare nei prossimi mesi, ad esempio con la tonnage tax per evitare che poi venga meno questo regime agevolativo. Si sta lav...

Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – L’assemblea di Confitarma “è un evento importante, dove tra l’altro metteremo in evidenza tutto quello che si dovrà fare nei prossimi mesi, ad esempio con la tonnage tax per evitare che poi venga meno questo regime agevolativo. Si sta lavorando bene, sono misure importanti per il settore nautico che vanno mantenute”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia e delle finanze Maurizio Leo a margine dell’Assemblea di Confitarma.