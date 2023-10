Shoah: Donzelli, 'grazie a Meloni e Sangiuliano finalmente museo è realtà'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Il via libera definitivo, avvenuto oggi alla Camera, alla legge che istituisce a Roma il Museo della Shoah, è una notizia di speranza, un esempio di ciò che può fare la politica per tramandare alle future generazioni un patrimonio di conoscenza dal valore inestimabile. L'approvazione arriva in un momento doppiamente significativo: ringraziamo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per aver voluto fortemente il museo e aver prodotto ogni sforzo affinché diventasse realtà. Grazie alle Camere che lo hanno trasformato in legge in tempi rapidi e a tutte le forze politiche che hanno saputo cogliere questa importante occasione per tenere viva la memoria dell'Olocausto in un momento delicato come questo. Ci auguriamo che su temi del genere questa collaborazione istituzionale possa proseguire senza distinguo". Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.