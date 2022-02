Shoah: Fico, 'tenere alta la guardia, rischio di nuovi orrori e atrocità'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "In questa fase storica atti terroristici e manifestazioni crescenti di antisemitismo determinano -anche in un continente come l'Europa- rischi inaccettabili per la sicurezza dei nostri concittadini ebrei, al punto da indurli in alcuni casi ad abbandonarlo.

Il recente, gravissimo, episodio di odio antisemita subito da un ragazzino aggredito e insultato da due coetanee, dimostra ancora una volta l'assoluta necessità di tenere sempre alta l'attenzione contro ogni forma di intolleranza, indifferenza e oblio che, ancora oggi, rischiano di alimentare nuovi orrori e nuove atrocità". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio inviato a Rita Pappalardo, dirigente scolastico del Liceo 'E.Q. Visconti' di Roma, in occasione della presentazione del libro "Scuola negata.

Le leggi razziali e il Liceo 'E.Q. Visconti'".

"Le Istituzioni, come tutti gli attori sociali e i singoli cittadini, sono dunque chiamate -esorta il presidente della Camera- ad un impegno non negoziabile: rispettare, applicare, diffondere i valori di libertà, giustizia, solidarietà e rispetto dei diritti di ogni individuo, mantenendo salda la rotta verso un futuro di pace in cui la dignità umana sia sempre tutelata e non vi sia spazio per violenze e prevaricazioni".